Protético morre em grave acidente com moto de alta cilindrada em Maringá

Um motociclista morreu na madrugada deste domingo, 1º, após um grave acidente de trânsito na Rua Santa Joaquina de Vedruna, na Zona 5, em Maringá.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima conduzia uma motocicleta Suzuki Bandit 1200 quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um Chevrolet Agile, que estava estacionado.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado a vários metros de distância e sofreu ferimentos incompatíveis com a vida. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia no local. As circunstâncias e as causas do acidente serão investigadas pela Delegacia de Trânsito de Maringá. (inf Plantão Maringá)