Principal evento de música eletrônica do Brasil acontece neste sábado, em Curitiba

Evento de música eletrônica mais conceituado do Brasil, referência internacional e chamado de “melhor dia do ano” pelos fãs do gênero, o Warung Day Festival chegará ao seu décimo ano de história neste sábado, dia 03 de maio. Na Pedreira Paulo Leminski e na Ópera de Arame, dois cartões-postais de Curitiba (PR), o WDF vai celebrar uma década de êxito com dezenas de atrações nacionais e internacionais em três palcos diferentes e 12 horas ininterruptas de festa, das 13h à 1h.

“O Warung Day Festival é um evento independente, com DNA brasileiro, original, e criado em Curitiba. Começamos do nosso jeito, do zero e, felizmente, podemos dizer que chegamos a dez edições no auge. Até então, foram nove anos com um crescimento constante de público, reunindo diferentes gerações e pessoas do mundo inteiro”, diz Gustavo Conti, sócio e idealizador do WDF ao lado de Luis Gustavo Zagonel, Patrik Cornelsen, Carlos Civitate (Jejê) e Gustavo Rassi.

Reconhecido por sua capacidade de reunir gerações e movimentar a cena musical curitibana, com uma audiência internacional crescente, o WDF chega ao seu aniversário de 10 anos com uma estrutura imersiva e atrações de peso, como Âme Live, Cinthie, DJ Tennis, Hernan Cattaneo, Joseph Capriati, Kamilo Sanclemente, Kerri Chandler, Nina Kraviz, Patrice Bäumel, Simon Vuarambon e Vintage Culture. Além disso, o lineup também contempla a presença de artistas como Albuquerque, Badaro, Bakka, Bhaskar, Sarah Stenzel, Eli Iwasa, Enrico & Carmo, Jackson, Nezello e Zac.