Presidente deixa a câmara escoltada por seguranças e guardas municipais

A sessão ordinária da câmara de vereadores de Maringá foi tensa e agitada com o plenário dividido entre cargos comissionados da prefeitura e de manifestantes contrários ao aumento abusivo de 30% do IPTU, proposto pelo prefeito Silvio Barros (PP), nesta quinta-feira, 2.

Novamente a maioria dos vereadores manteve o voto favorável ao aumento do IPTU para 2026, a alteração foi do vereador Lemuel (PDT) que na hora da votação estava ausente. Contrários ao aumento votaram os vereadores Mário Verri, Ana Lúcia, Daniel Malvezzi, Italo Maroneze, Giselli Bianchini, Professor Pacífico e Flávio Mantovani.

No final da sessão a presidente Majô Capdeboscq necessitou de seguranças para deixar o plenário, a seu pedido anteriormente foi solicitado a presença de policiais militares e agentes da guarda municipal, além da segurança privada da Casa. Duas viaturas da PM foram deslocadas e 3 viaturas da GM para realizarem a segurança externa e interna da Câmara.

Por decisão também da presidente o público ficou encurralado na saída do plenário por agentes da Guarda Municipal que não deixavam as pessoas que acompanhavam a sessão e boa parte da imprensa saírem até que a vereadora Majô estivesse em segurança no seu gabinete. (foto Gilmar Ferreira)