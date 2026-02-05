Política

Presidente convoca extraordinária da CCJ

Comissão delibera sobre o andamento de 79 projetos

Foto de redação redação05/02/2026
ODAIR Presidente convoca extraordinária da CCJ

Depois de presidir a primeira reunião deste ano legislativo da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Maringá, o vereador Odair Fogueteiro (PP), vai dar andamento extraordinária para deliberar outros projetos.

Na primeira reunião foram aprovados 10 projetos de lei apresentados na casa, e seguem agora a tramitação legislativa. A extraordinária para deliberar sobre a constitucionalidade de 79 projetos, de áreas diferentes.

Etiquetas
Foto de redação redação05/02/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Odair Fogueteiro é eleito para a comissão mais importante da câmara

Odair Fogueteiro é eleito para a comissão mais importante da câmara

02/02/2026
Foto de Câmara de Sarandi propõe aumento de vereadores, salários, criação de 13º, férias e retorno de diárias

Câmara de Sarandi propõe aumento de vereadores, salários, criação de 13º, férias e retorno de diárias

01/02/2026
Foto de Têm coisas que só acontecem em Maringá

Têm coisas que só acontecem em Maringá

30/01/2026
Foto de Aprovação da gestão Silvio Barros cai quase 18%

Aprovação da gestão Silvio Barros cai quase 18%

29/01/2026
Botão Voltar ao topo