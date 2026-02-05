Presidente convoca extraordinária da CCJ

Depois de presidir a primeira reunião deste ano legislativo da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Maringá, o vereador Odair Fogueteiro (PP), vai dar andamento extraordinária para deliberar outros projetos.

Na primeira reunião foram aprovados 10 projetos de lei apresentados na casa, e seguem agora a tramitação legislativa. A extraordinária para deliberar sobre a constitucionalidade de 79 projetos, de áreas diferentes.