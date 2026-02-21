Prefeitura tenta lacrar nas redes sociais e leva invertida de críticas

Desta vez, com a nova enchente que travou trecho da avenida Morangueira – problema que persiste há décadas e requer milhões para ser resolvido, já que tem que mexer em todo o entorno e na parte de cima da via, onde hoje há estabelecimentos comerciais – memes não faltaram, como a do prefeito Silvio Barros II (PP) e do vereador Diogo Altamir (PSDB) remando num barco, durante a viagem à Colômbia, para “conhecer novas tecnologias de combate aos alagamentos de Maringá”.

Aliás, com a liberação desmesurada de diárias para viagens, nacionais e internacionais, o vereador de 22 anos teria viajado neste primeiro mandato mais que o pai, o ex-vereador Altamir da Lotérica, em todos os seus três mandatos. Altamir nasceu em janeiro de 2004, ano em que Silvio Barros II disputou a segunda eleição e venceu pela primeira vez. Quando ele esteve na Colômbia pela primeira vez, para ver o sistema de transporte coletivo, Diogo tinha 3 anos de idade. Não se tem conhecimento do que aquela visita trouxe de resultado para Maringá.

Para o prefeito de Maringá, diz oposicionista, há dois caminhos: para de fazer viagens internacionais com tamanha constância ou tome um banho caprichado de sal grosso. Na primeira viagem ao exterior que fez neste mandato estourou o problema envolvendo os abrigos kids. Agora, graças à natureza e a impossibilidade de se fazer uma obra milionária (afinal, o eixo monumental e o centro de eventos do escritório Niemeyer são prioridades), a enchente acontece quando ele está novamente fora do país. (inf Angelo Rigon)