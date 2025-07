Prefeitura publica edital da Virada Cultural 2025 para contratação de artistas locais

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Cultura, publicou edital para seleção de artistas locais para a Virada Cultural 2025. Serão contemplados 15 projetos nas categorias: DJ, espetáculos de música, teatro, dança, cultura popular, circo e apresentações musicais realizadas por grupos ou por artistas mulheres.

As inscrições estarão abertas a partir das 9h desta terça-feira, 15, e terminam às 14h do dia 30 de julho. Clique aqui e confira o edital.

O investimento total neste ano será de R$ 48 mil, valor R$ 10 mil maior do que o destinado no ano passado. Com isso, o município ampliou de 13 para 15 o número de projetos contemplados. Os valores destinados aos artistas também foram reajustados. Outra novidade é a obrigatoriedade da inclusão de recursos de acessibilidade em todos os projetos, o que está em conformidade com a lei de fomento.

As propostas apresentadas serão avaliadas por uma comissão julgadora composta por três pareceristas externos contratados. Os projetos selecionados serão convocados para a entrega da documentação e, posteriormente, o processo seguirá para a assinatura do contrato e a execução das atividades culturais.

Os 15 projetos aprovados serão distribuídos nas seguintes categorias:

DJs (3 projetos, com valor individual de R$ 2 mil);

Espetáculo de música (3 projetos, R$ 4 mil cada);

Espetáculo de teatro (2 projetos, R$ 3,5 mil cada);

Apresentação de cultura popular (2 projetos, R$ 2 mil cada);

Apresentação de dança (2 projetos, R$ 2 mil cada);

Intervenções circenses (2 projetos, R$ 4 mil cada).