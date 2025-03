Prefeitura intensifica as ações de combate e prevenção à dengue

A Prefeitura de Mandaguaçu está em alerta máximo contra a dengue, integrando esforço regional de combate ao mosquito e aplicando ações pontuais de prevenção. As estratégias seguem intensas reproduzindo preocupação com os números de casos. O último boletim elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde apontou 419 casos positivos entre 829 notificações. Outros 324 casos seguem sob suspeita, no aguardo de exames complementares.

“O combate à dengue passa, necessariamente, pela prevenção, o que na prática significa eliminar espaços que podem favorecer a proliferação do mosquito transmissor da doença. Essa é uma responsabilidade coletiva, ou seja, pede esforço conjunto da gestão pública e do cidadão. Não há margem para minimizar o problema e menos ainda no esforço de prevenção, exatamente o que estamos fazendo”, afirma o prefeito de Mandaguaçu, Beto Dentista.

A diretora de Vigilância em Saúde, Eloisa Sella de Paula, reforça a importância do esforço coletivo no combate e prevenção à dengue. “O sucesso da estratégia de enfrentamento do problema depende de participação de todos. Cada cidadão deve estar atento a cada possível espaço que possa servir de criadouro para o mosquito e eliminá-lo”, afirma. O município intensificou as ações, concentrando a prevenção em áreas com maior número de notificações da doença.

Além de ‘arrastões’ em pontos estratégicos da cidade, realizados por agentes de Saúde e de Combate a Endemias, a Secretaria de Saúde está acrescentando consultório específico para dengue na unidade de pronto atendimento, assim como sala de hidratação, protocolo inicial no tratamento de suspeita de dengue. “Precisamos nos unir contra a dengue. Se cada um fizer a sua parte, vamos derrotar o mosquito e os riscos que ele traz para a vida”, reforça o prefeito.