Prefeitura instala semáforos em definitivo

Para melhorar o fluxo de veículos na área central e ampliar a segurança de pedestres, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), colocou em funcionamento novos semáforos nos cruzamentos da Avenida Brasil com as ruas Piratininga e Vereador Basílio Sautchuk.

Os cruzamentos, que foram reabertos e funcionavam apenas em horário de pico até instalação dos equipamentos, agora passam a operar de forma ininterrupta, como novas opções de trajeto aos motoristas no Centro.

A medida teve como objetivo redistribuir o tráfego da região central, distribuindo o fluxo da Avenida Duque de Caxias pela Rua Basílio Sautchuk e da Avenida Herval pela Rua Piratininga.

“A abertura dos cruzamentos atende uma demanda antiga da comunidade. Estudos técnicos e contagens de tráfego basearam a implantação dos equipamentos, que oferecem mais segurança e um fluxo mais organizado no Centro”, ressaltou o secretário de Mobilidade Urbana, Luciano Brito.

A Secretaria de Mobilidade Urbana também ajustou as sinalizações verticais e horizontais ao longo das ruas Basílio Sautchuk e Piratininga, para orientar o novo fluxo de veículos. A Rua Basílio Sautchuk passou a ter sentido único entre a Avenida Tiradentes e a Avenida Prudente de Morais, com proibição de conversões a direita na Rua Joubert de Carvalho. A Rua Piratininga passou a ter sentido único entre a Avenida Brasil e a Avenida Tiradentes, com proibição de conversão a direita na Rua Piratininga a partir da Rua santos Dumont.

As equipes da Secretaria de Infraestrutura realizaram recapeamento asfáltico nos dois cruzamentos. No cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Basílio foram instalados balizadores na ciclovia para melhorar a segurança de pedestres e dos ciclistas.