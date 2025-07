Prefeitura gastou quase R$ 650 mil com diárias/viagens nos primeiros cinco meses de 2025

Com uma única viagem internacional, à Alemanha e Portugal, o prefeito Silvio Barros II (PP) gastou R$ 27.270,00 com diárias. O valor representa mais que o dobro do que foi gasto em todo o ano de 2024 pelo então prefeito, Ulisses Mia (PSD), que pegou R$ 12.736,60 em diárias. Em 2023, no entanto, o ex-prefeito gastou dez vezes mais – R$ 129.038,20 – com diárias.

No portal da transparência, há o registro de somente a viagem de fevereiro, embora o prefeito tenha viajado para o Japão, para cumprir agenda oficial de 14 a 21 de junho. No final de semana, uma comitiva incluindo secretários e assessores seguiu para Portugal, para ver festas e feiras medievais, o que já havia sido tratado pelo prefeito na sua primeira viagem ao exterior de 2025.

Nos seis primeiros meses deste ano a Prefeitura de Maringá dispendeu R$ 629.865,43 com pagamento de diárias a servidores, incluindo para cargos comissionados.

Nas últimas oito administrações, foram gastos no total com diárias: R$ 329.041,68 (2017), sendo R$ 9.592,94 para viagens do ex-prefeito; R$ 636.346,03 em 2018, com R$ 7.530,03 para o chefe do Executivo; R$ 749.396,40 em 2019, sendo R$ 5.760,40 para o então prefeito; em 2021 as diárias da prefeitura somaram R$ 4891.141,87, com R$ 40.747,00 gastos por Maia, que esteve de 7 a 15 de outubro em Dubai, onde gastou R$ 24.660; em 2022, os gastos subiram para R$ 628.210,40, com R$ 15.352,90 para viagens do ex-prefeito; em 2023 as diárias consumiram R$ 1.051.423,75 dos erário, cum uma viagem a Porto, Guimarães, Braga, Aveiro, Leiria e Lisboa, em Portugal, de 10 a 23 de abril, que consumiu R$ 37.170,00 pelo ex-prefeito, que no total de 12 mês usou R$ 129.038,20; no ano passado, as diárias somaram R$ 875.141,18, R$ 12.736,60 para o então chefe do Executivo. (inf Angelo Rigon)