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Prefeitura de Maringá promove feiras de adoção de cães e gatos neste fim de semana

Foto de redação redação10/09/2026
cachorro pet Prefeitura de Maringá promove feiras de adoção de cães e gatos neste fim de semana

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal (Sebea), realiza feiras de adoção de cães e gatos neste sábado, 12, no Assaí Atacadista, e domingo, 13, no Catuaí Shopping Maringá. Os animais foram resgatados pelo município após situações de abandono e maus-tratos. A Sebea conta, atualmente, com um grande número de filhotes disponíveis para adoção.

Serviço
Sábado, 12, das 9h às 12h, e domingo, 13, das 13h às 16h
Assaí Atacadista e Catuaí Shopping Maringá

Foto de redação redação10/09/2026
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