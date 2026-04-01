Maringá recebe 702 castrações gratuitas a partir desta quinta-feira

Começa nesta quinta-feira, 2, em Maringá, mais uma etapa do programa de castração gratuita de cães e gatos. A ação será realizada nos dias 2, 3 e 4 de abril, no Parque de Exposições, com a estimativa de atendimento de 702 animais.

O serviço integra o programa Castrapet, do Governo do Estado do Paraná, responsável pela organização e licitação. No município, a ação conta com apoio e destinação de recursos por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Jacovós, que tem atuado de forma contínua no fortalecimento da causa animal.

Além da castração, os animais atendidos sairão medicados e também microchipados, garantindo mais segurança aos tutores. O microchip permite a identificação e localização em caso de perda, contribuindo para políticas públicas mais eficazes de proteção animal.

Delegado Jacovós foi o primeiro deputado estadual do Paraná a destinar recursos específicos para a causa animal. Desde 2019, o parlamentar mantém o envio anual de verbas para diversas cidades, ampliando o acesso à castração gratuita e auxiliando no controle populacional de cães e gatos.

A ação em Maringá reforça esse compromisso e deve beneficiar centenas de famílias, promovendo saúde, prevenção e bem-estar animal no município.