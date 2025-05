Prefeitura de Maringá muda propósito do ginásio Chico Neto

Depois de décadas a quadra do Ginásio Chico Neto deixará de servir ao esporte. Começou na quinta-feira, 8, a instalação de equipamentos para um festival de música promovido por um colégio particular de Maringá e que será realizado hoje, 10. A quadra foi coberta com plástico, mas mesmo assim teme-se que venha a ser danificada.

O Estádio Regional Willie Davids, que teve o gramado praticamente destruído pela constância de uso de um clube de futebol profissional, também vai sediar evento religioso nas próximas semanas. Do local sumiu uma gaiola de metal utilizada para lançamentos de martelo e disco.

Além de desagradar desportistas, a utilização dos dois locais para eventos não relacionados à prática de esportes estaria também incomodando João Correia de Araújo Neto, o João Cika, coordenador da Vila Olímpica e Estádio Willie Davids, que cuida dos dois equipamentos públicos esportivos com muito zelo. (inf Angelo Rigon)

Opinião: Por anos o ginásio foi utilizado principalmente para shows artísticos, grandes festivais e apresentações de nomes nacional passaram pelo “palco” do Chico Neto, mas após a aquisição e instalação do piso específico para a prática de esportes, o local não havia mais recebido nenhum show. O piso sem dúvida sofrerá danos, mas sem problemas, um outro deverá ser reposto, com o nosso dinheiro, mas está tudo bem, pois na saúde, na segurança, nas escolas, nas roçadas do mato da cidade está tudo perfeito.