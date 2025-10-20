Prefeitura adota medidas para melhorar o fluxo de veículos na área central

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, adota um conjunto de medidas para otimizar o tráfego de veículos na região central da cidade. Algumas ações já foram implementadas, como a reabertura do cruzamento da avenida Brasil com a rua Vereador Basílio Sautchuk, e outras entram em vigor a partir desta segunda-feira.

A reabertura do cruzamento da avenida Brasil com a rua Basílio Sautchuk ocorreu na sexta-feira, e faz parte das melhorias planejadas pelo município para ampliar as alternativas de trajeto dos motoristas. A medida foi adiantada para reduzir os impactos causados pelas obras na avenida São Paulo.

Até a conclusão da instalação dos novos semáforos, o cruzamento funcionará nos períodos de maior movimento: das 7h às 9h, das 11h30 às 14h e das 17h às 19h. Durante esses horários, agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores e garantir a segurança.

Outra mudança é a abertura do cruzamento da avenida Brasil com a Rua Piratininga, também de forma inicial nos horários de maior fluxo, com monitoramento e sinalização reforçada. Assim como na Basílio Sautchuk, o tráfego será totalmente liberado após a instalação do sistema de semáforos.

Além disso, a partir de segunda-feira, 20, fica proibido o estacionamento na faixa da esquerda da avenida Duque de Caxias, no trecho entre as avenidas Tiradentes e Horácio Raccanello, nos períodos das 7h às 9h e das 17h às 19h.

A Semob também manterá o duplo sentido de circulação da rua Piratininga, entre as avenidas Horácio Raccanello e Brasil. “As mudanças são permanentes e fazem parte de um conjunto de ações que visam garantir mais agilidade e segurança ao tráfego na área central”, diz o secretário de Mobilidade Urbana, Luciano Brito. (PMM)