Prefeito se manifesta sobre suposto assédio

O prefeito Silvio Barros II (PP) informou hoje no Instagram que determinou a exoneração imediata de ocupante de cargo comissionado acusado de assédio sexual. Ele encontra-se no Japão e, até onde se sabia até então, um procedimento interno foi aberto no âmbito administrativo, e que ainda segue inconcluso. O ato teria ocorrido dia 8, durante um churrasco.

“Comportamentos inaceitáveis não são nem serão tolerados! Gente, com profunda indignação e tristeza, tive conhecimento de um episódio de assédio envolvendo uma prestadora de serviço e um ocupante de cargo de chefia. Por se tratar de cargo em comissão, determinei a exoneração imediata. Eu não tolero desrespeito, seja ele de qualquer tipo, em qualquer ordem hierárquica. E, por isso mesmo, também não tolero que ninguém da equipe aja assim. Comuniquei isso a todos, no inicio do mandato, e estou colocando em prática. À profissional que presta serviço à prefeitura, através de uma empresa terceirizada, registro meu acolhimento e minha solidariedade. Tão logo tive conhecimento, tomei providência. Jamais compactuei nem compactuarei com episódios assim”, escreveu o prefeito.

O assunto foi explorado da tribuna pelo vereador Lemuel Rodrigues (PDT), na sessão de hoje. Um perfil do Instagram mostrou parte do boletim de ocorrências feita pela prestadora de serviços. Após a publicação feita pelo prefeito, o acusado disse que vai se defender e provar que é inocente. O fato aconteceu dia 8, domingo, e o boletim de ocorrências na Polícia Civil foi lavrado no dia 12, quinta-feira.

No procedimento administrativo o denunciado negou tudo e pediu que ela apresentasse as provas. Alegações feitas por ela, de que havia procurado o dono da empresa informando que havia outros casos e prints de conversas, foram negados pelo empresário. (inf Angelo Rigon)