Prefeito coloca seu líder em situação constrangedora

A ex-vereadora Cris Lauer (Novo) em coletiva de imprensa hoje de manhã, afirmou que na semana anterior a sessão de cassação do seu mandato, esteve com o prefeito Silvio Barros (PP) em seu gabinete acompanhada de sua chefe de gabinete. Lauer teria dito que nos corredores da câmara corria a conversa de que a base do prefeito estava propensa em votar pela cassação, por que Silvio Barros também era favorável.

Diante disso Silvio fez uma ligação em viva-voz na frente de Cris Lauer ao seu líder na câmara, vereador Luiz Neto (Agir) sobre essa conversa, mas não disse que a vereadora estava presente e questionou sobre os fatos. Neto teria dito que não havia essa conversa na câmara, e que o prefeito não era favorável a cassação, e adiantou que no dia seguinte o vereador Sidnei Telles (Podemos) iria se reunir com o deputado Ricardo Barros (PP) para definir o relatório da cassação.

Procurado o vereador Luiz Neto nos retornou e disse que “a conversa com o prefeito foi transparente, e que não há nada a ser escondido, mas que a informação não procede“.

Em nota o relator e vereador Sidnei Telles contextualiza:

“Diante das acusações recentes, esclareço que o relatório de minha autoria nunca foi compartilhado com terceiros antes de seu protocolo oficial. Apenas dois assessores, sob acordo de confidencialidade, tiveram acesso ao documento e participaram do trabalho técnico.

Nem mesmo os demais membros da comissão tiveram acesso ao conteúdo antes do protocolo. Reitero também que jamais mantive qualquer contato sobre este relatório com o deputado Ricardo Barros, com advogados, com pessoas ligadas ao deputado ou com qualquer outro vereador.

Caso algum vereador tenha comentado sobre o processo com o prefeito sem meu conhecimento, isso não possui qualquer significado prático, visto que em nenhum momento houve diálogo comigo a respeito do relatório.

Meu compromisso permanece sendo com a transparência, a legalidade e o respeito à função pública que exerço.”

A ex-vereadora Lauer, juntamente com o ex-deputado Homero Marchese na coletiva fizeram duras críticas ao deputado Ricardo Barros e ao prefeito de Maringá Silvio Barros.