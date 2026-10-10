Uma reflexão do educador e filósofo Paulo Freire encerrou o discurso da professora Gisele Mendes de Carvalho, segunda mulher a assumir o cargo de reitora da Universidade Estadual de Maringá. A solenidade foi realizada ontem no Teatro Calil Haddad (veja aqui). O novo vice-reitor, Geovanio Edervaldo Rossato, também foi empossado. Ele era procurador jurídico e ela, vice-reitora da administração encerrada ontem.

No discurso, Gisele Carvalho defendeu a autonomia universitária e destacou que a universidade é de todas as pessoas, “pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas transgênero, mulheres, pessoas idosas, pessoas indígenas, todos e todas que nela desejam entrar e permanecer”. Seu discurso foi interrompido por aplausos várias vezes.

Depois de agradecer a todos os servidores da instituição, a nova reitora citou Paulo Freire, patrono da educação brasileira: “O educador se eterniza em cada ser que educa”. Isso significa que nós passaremos pela vida, mas a nossa missão será eterna na vida de cada estudante que nós formamos”.

Gisele é a segunda pessoa formada em Direito e a primeira mulher advogada a assumir o cargo, após 40 anos. “A UEM tem defesa agora”, enfatizou. Ao final disse ainda “Viva a UEM, patrimônio público do estado do Paraná”.

Entre os presentes ao evento estavam representantes do governo do estado e os deputados federais Tadeu Veneri (PT) e Ricardo Barros (PP). (inf Angelo Rigon)