“Porcaria de plano Humana Saúde”

Assim definiu mais um paciente sobre o péssimo atendimento do plano Humana Saúde, “uma porcaria”. A surpresa desagradável do paciente do plano Humana Saúde foi constada hoje, 19, no período da tarde ao ser informado quando chegava para consulta (remarcada pela terceira vez) com o médico Luis Campelo, de que não haveria atendimento hoje no centro médico Blue Tower, em virtude do sistema está inoperante. A atendente informou que diversas consultas foram canceladas na data desta quarta-feira.

A revolta do paciente, que teve uma simples consulta remarcada agora pela quarta vez, é que supostamente a informação do cancelamento da consulta tenha sido feita por SMS, e não por WhatsUp, conforme os outros três agendamentos anteriores. O paciente relata que buscou em seu celular e não encontrou o tal envio por SMS.

Essa não é a única reclamação da empresa Humana Saúde, que tinha em seu quadro de pacientes no limite, e em 2021 absorveu mais o quadro de funcionários da prefeitura de Maringá, mas não se atentando em aumentar sua infraestrutura e nem seu quadro de colaboradores e médicos, o que se vê diariamente é o caos nas instalações de atendimento, filas e mais reclamações, sem falar no alto custo da mensalidade.