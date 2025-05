Por pouco uma tragédia

Público reclamou com razão de venda excedente de ingressos para show na Expoingá de Henrique e Juliano na última sexta-feira, 16, em Maringá.

Questão deve ser avaliada pelas autoridades de segurança, tanto pela prática abusiva da venda a mais de ingressos, excedendo a capacidade do local, como pela falta de comodidade e segurança dos frequentadores durante o show.

Os vários relatos nas redes sociais configuraram claramente o excesso de público para o local, além de testemunhos de pessoas com convites na mão e que não tiveram acesso ao interior da arena coberta.

“Se não dava nem para entrar imagina em caso de urgência para evacuar o local,” lembrou um fã dos artistas, que se exprimia no meio da multidão.

O caso se caracteriza também com lesão de prestação de serviço, de acordo com a Lei do Código de Defesa do Consumidor, que se aplica quando o serviço não atende aos padrões de qualidade esperados ou quando há falhas na prestação, causando prejuízos ao consumidor. Isso se refere ao fato da falta de segurança e comodidade do expectador .

A capacidade de lotação da arena coberta do parque de exposições oficialmente é de 14 mil pessoas, esse espaço fica prejudicado com a limitação por exemplo do Camarote da Cervejaria Brahma, que pela sua estrutura toma uma parte significativa do espaço, porém, nem mesmo quem estava no camarote deixou de reclamar da lotação do espaço, somente alguns privilegiados que estavam a frente tinham boa visão do palco.