“Pica-pau” é preso duas vezes no mesmo dia cortando árvore semautorização

Uma equipe da Guarda Civil de Maringá foi acionada na manhã do último domingo, 9, para atender uma ocorrência no Jardim Alvorada. Uma ligação denunciava homens cortando uma árvore na calçada. No local, os agentes encontraram dois homens efetuando o corte sem qualquer documentação de autorização.

Questionados, os trabalhadores informaram que haviam sido contratados pelo dono do imóvel para realizar o corte. O proprietário do imóvel não foi localizado no momento da abordagem. Diante dos fatos, as motosserras foram apreendidas e os dois encaminhados ao plantão da 9ª Subdivisão Policial (9ª SDP).

Poucas horas após serem liberados da primeira detenção, a equipe da GCM foi novamente acionada para o mesmo endereço, onde foi informado que um dos indivíduos havia retornado ao local e continuava cortando a árvore.

Ao chegarem, os agentes encontraram o homem em cima da árvore, praticamente toda cortada. Ele relatou que havia alugado outra motosserra para terminar o serviço. O proprietário do imóvel novamente não estava presente durante a segunda ocorrência.

O indivíduo foi preso novamente em flagrante e encaminhado ao plantão da 9ª SDP, juntamente com a motosserra apreendida. O caso será repassado aos fiscais da prefeitura de Maringá, que deverão avaliar a aplicação de multas administrativas. (inf André Almenara)