Pesquisa Grupo RIC/IRG testa desempenho de candidatos ao Governo e vices

Um novo levantamento do Grupo RIC/IRG Pesquisas foi divulgado hoje e mostra como está a disputa entre os candidatos ao Governo do Paraná, com o apoio dos respectivos vices.

A sondagem testou dois cenários de 1° turno e três de 2° turno, além da rejeição. Sergio Moro (PL) lidera com 38,8%, seguido de Sandro Alex (PSD) com 27% e Requião Filho (PDT) com 21,8%. A pesquisa incluiu o nome dos vices.

1° Turno – Cenário Estimulado com Vices

Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL) têm 38,8%, depois Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB) ficam com 27% e Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade) 21,8%. Em seguida a opção Não sabe ou não respondeu representa 7% e Nenhum, Branco ou Nulo 4,2%. Além disso, Luiz França (Missão) e João Adolfo (Missão) tem 0,9% e Tayná Miessa e William Araki (UP) ficam com 0,3%. Os candidatos Adriano Teixeira e José Carlos (PCO), Samuel de Mattos (PSTU) e Helena Figueiredo (PSTU) e, por fim, Alexandre Salomão e Daiana Criminacio (Mobiliza) não pontuaram.

1° Turno – Cenário Espontâneo

A pesquisa Grupo RIC/IRG Pesquisas também mediu o cenário espontâneo, em que os entrevistados respondem sem que os nomes dos candidatos sejam apresentados. Nesse recorte, 54,3% disseram não saber ou não responderam. Já entre os nomes lembrados: Sergio Moro (PL) tem 18,4%, Sandro Alex (PSD) 10,4% e Requião Filho (PDT) 9,2%. Na sequência, a opção “Nenhum, branco ou nulo” foi escolhida por 4%. O governador Ratinho Junior (PSD) aparece com 2,6% e o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) fica com 0,6%. Por fim, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB) tem 0,3% e Luiz França (Missão) 0,2%.

Rejeição

O levantamento Grupo RIC/IRG Pesquisas mediu ainda a rejeição aos candidatos ao Governo do Paraná. Neste caso, Requião Filho (PDT) tem 43,8% e Sergio Moro (PL) 28,6%. Em seguida, a opção “Não sabe ou não respondeu” tem 11,1% das respostas. Depois, “Nenhum, branco e nulo”, 5,5%. Sandro Alex (PSD) tem 4,3% de rejeição, Adriano Teixeira (PCO) 1,9%, Tayná Miessa (UP) e Samuel de Mattos (PSTU) aparecem com 1,3%, cada. Alexandre Salomão (Mobiliza) aparece com 1,2% e Luiz França (Missão) com 1% de rejeição.

2° Turno – Sergio Moro e Edson Vasconcelos (PL) X Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB)

Em uma disputa entre Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL) contra Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB), Moro e seu candidato a vice teriam 44,8% das intenções de voto, enquanto Sandro Alex e Greca alcançariam 40,5%. A opção “Nenhum, branco ou nulo” representa 7,6%, enquanto 7,1% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

2° Turno – Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL) x Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (SD)

Já em um cenário de 2º turno entre Sergio Moro (PL), ao lado do vice Edson Vasconcelos (PL), e Requião Filho (PDT), com Michele Caputo Neto (Solidariedade) como vice, Moro e Vasconcelos aparecem com 57,5% das intenções de voto. Na sequência, Requião Filho e Michele Caputo Neto registram 31,2%. Além disso, 6% dos entrevistados não souberam ou não responderam, enquanto 5,3% afirmaram votar em nenhum dos candidatos, em branco ou nulo.

Dados da Pesquisa

A sondagem Grupo RIC/IRG Pesquisas ouviu 1.200 pesoas entre 31 de agosto e 03 de setembro. A margem de erro é de 2,83 pontos para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa esta registrada junto a Justiça Eleitoral sob o número PR-02179/2026.