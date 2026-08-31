Nova pesquisa pró-Moro é registrada em veículo de imprensa que já o chamou de herói

Um novo levantamento eleitoral que está sendo feito pelo instituto Paraná Pesquisas sobre a disputa pelo Governo do Estado, previsto para ser divulgado na quinta-feira (3), chama a atenção pela empresa que contratou o serviço e o preço praticado.

Conforme o site da Justiça Eleitoral, a pesquisa foi encomendada pela Sedek Serviços, Tecnologia & Informação Ltda., nome técnico do jornal Diário do Poder, de Brasília.

Uma surpresa é com o preço da nova pesquisa paranaense. Registrado no TSE sob o número PR-03399/2026, o levantamento que será divulgado nesta semana custou, segundo os dados oficiais, R$ 40 mil.

O valor é menos de um terço do custo unitário dos três levantamentos anteriores realizados pelo mesmo instituto sobre a disputa ao Governo do Paraná em 2026. Todos foram contratados pelo PL, partido de Sergio Moro, e custaram cerca de R$ 135 mil cada.

A diferença é de aproximadamente R$ 95 mil por levantamento. A nova pesquisa custa, portanto, cerca de 70% menos que as anteriores, embora mantenha a mesma metodologia geral: entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais, com questionário estruturado e amostra representativa do eleitorado paranaense. Também não há uma diferença expressiva no tamanho da amostra que, por si só, explique a redução.

A Sedek é administrada por Tiago de Vasconcelos Rosa e Silva, diretor e fundador do Diário do Poder. Tiago é filho de Cláudio Humberto, editor-chefe e principal colunista do veículo.

A relação editorial do Diário do Poder com Moro é antiga e pode ser medida pelas próprias palavras de Cláudio Humberto. Em 2019, o colunista e editor-chefe do jornal chamou Moro de “celebridade do bem, herói nacional”. Em outra publicação daquele ano, ao noticiar o aluguel de um apartamento pelo então ministro, escreveu que uma corretora estava encantada com a “humildade do herói da Lava-Jato”.

Em abril de 2024, depois que Moro havia deixado a gestão de Jair Bolsonaro acusando o antigo aliado de interferir na Polícia Federal, Moro foi entrevistado pelo podcast do Diário do Poder, em entrevista conduzida pelo próprio Cláudio Humberto, que foi porta-voz do presidente cassado Fernando Collor de Mello. Na época, o veículo abriu espaço para que o ex-juiz se defendesse a respeito do processo que pedia a cassação do seu mandato de senador por suspeitas de uso indevido dos meios de comunicação, compra de apoio político, arrecadação ilícita de recursos e suposto caixa dois durante a pré-campanha de 2022. (inf Angelo Rigon)