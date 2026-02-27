Denúncia

Para onde vai o seu dinheiro do IPTU?

Foto de redação redação27/02/2026
A Prefeitura de Maringá adiou pela terceira vez a entrega da ciclovia da Avenida Tuiuti. Inicialmente com entrega prevista para a última quarta-feira (25), a conclusão foi prorrogada por mais 90 dias.
Com isso, a nova previsão é que a obra só seja finalizada apenas para maio. O projeto teve inicio no fim de 2024 e prevê a implantação de 4,4 quilômetros de ciclovia, no trecho entre o Contorno Norte e a avenida Brasil.

Mais dinheiro
A obra inacabada recebeu também aditivo de 216 mil reais.

A imprensa demonstra cotidianamente algumas situações que incomodam o maringaense, que pergunta, “para onde vai o dinheiro do IPTU?”

