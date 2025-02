Pai e mãe morrem e filho de 5 anos fica em estado grave após acidente

O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo, 9, no Contorno Norte, de Maringá. Dois automóveis se envolveram em uma colisão na pista sentido Sarandi. Uma família que ocupava um GM Corsa capotou o veículo ao tocar em um Hyundai HB20.

O motorista do Corsa morreu na hora. A esposa foi resgatada pelos bombeiros apresentando ferimentos graves. Ela foi encaminhada ao hospital Bom Samaritano, mas ao dar entrada na unidade acabou falecendo. Já uma criança de aproximadamente 5 anos que estava no banco traseiro foi ejetada no momento em que o carro capotou.

O garotinho sofreu trauma de crânio encefálico gravíssimo. A equipe médica do Samu precisou entubar o menino dentro da ambulância. Conforme apurado pelo site, alguns ocupantes do HB20 precisaram de atendimento do Siate, inclusive uma criança.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ambas as famílias residem na cidade de Sarandi. O condutor do HB20 relatou que o motorista do Corsa teria jogado a direção do veículo para a outra pista tocando em seu carro. Houve uma informação também que o pneu do Corsa teria estourado.

O casal foi identificado, Isabela Zanetoni Machado, 31 anos, e Luiz Henrique Costa, 25 anos.

Os policiais da PRF realizaram levantamentos do local do acidente para lavrar o boletim de ocorrência. Uma equipe de peritos também registrou fotos para apurar o motivo da colisão. (inf André Almenara)