Oposição se mobiliza no Congresso após STF tornar Bolsonaro réu

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe gerou uma mobilização entre a oposição no Congresso. Os parlamentares estão articulando diversas estratégias para defender o ex-presidente, incluindo a proposta de emenda à Constituição (PEC) que visa extinguir o foro privilegiado, além de um projeto de anistia para aqueles que participaram dos eventos de 8 de janeiro.

Nesta quarta-feira (26), o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, anunciou que a obstrução de matérias na Câmara já começou. Ele destacou que a falta de consenso entre as lideranças resultou no cancelamento da ordem do dia. “Nós só estamos começando, brasileiros e brasileiras, essa batalha. Hoje, arbitrariamente tornaram o presidente Bolsonaro e mais sete réus nesse processo. Mas queremos dizer que se pensaram que a gente ia baixar a cabeça, nós hoje já começamos a obstruir aqui na Câmara. Hoje aqui na Câmara ninguém vai fazer nada. Não teve Ordem do Dia. E nós vamos continuar nessa trincheira da luta”, disse.

Paralelamente, a oposição está tentando avançar com a PEC. O vice-líder da oposição, Ubiratan Sanderson, formalizou um requerimento para que a proposta seja pautada, demonstrando a urgência da situação. Embora Bolsonaro tenha negado que tenha solicitado a inclusão da PEC na pauta, ele se posicionou a favor da proposta.

A base governista, por sua vez, está atenta ao avanço dessas propostas, especialmente a de anistia, que pode contar com o apoio de alguns deputados. O líder do PT, Lindbergh Farias, está realizando um levantamento dos parlamentares que poderiam se alinhar a essa iniciativa.