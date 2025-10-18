Operação Mafiusi: Secretário diz que telefone não era dele

O secretário licenciado da Fazenda de Maringá, Carlos Augusto Ferreira, divulgou mais uma nota de esclarecimento. Parte dela foi mostrada em entrevista à RPC, levada no telejornal estadual de ontem à noite. Ele diz que o telefone com as conversas com as mensagens sobre lavagem de dinheiro não é dele e sim de Carlos de La Cruz Hyppolito, sócio do Pinbank Brasil. Confira a nota na íntegra:

“Depois de ser surpreendido ao ser alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação, se recolheu para avaliar com cautela toda a documentação a que teve acesso, especialmente o que foi divulgado pela imprensa.

Durante essa análise, identificou uma falha grave: a principal evidência mencionada na investigação são prints de uma suposta conversa entre ele e um operador financeiro ligado ao tráfico internacional. No entanto, nesses registros é possível observar o nome e o número de telefone de uma terceira pessoa — “Carlao Carlos Pim Banc” ‪(+1 786 337-1938‬, dos Estados Unidos) — que, na realidade, é o senhor Carlos de La Cruz Hyppolito, sócio do Pinbank Brasil.

Portanto, trata-se de outra pessoa. Carlos Augusto Ferreira reitera que não tem qualquer ligação com o fato investigado. Munido dessas informações, comunicou a Defesa e o Ministério Público para as devidas providências.

