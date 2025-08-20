O que pinta de novo pinta no…do povo

Trânsito

A avenida Herval, entre a avenida Prudente de Morais e Colombo, ganhou placas do EstaR (estacionamento rotativo regulamentado pago). O estacionamento rotativo vai atingir outros bairros além da Zona 7, passando de 10 mil novas vagas.
Quem frequenta costumeiramente a Feira do Produtor, ao lado do Estádio Regional Willie Davids, percebeu que muita coisa acontece em Maringá enquanto alguns vereadores brincam nas redes sociais.
A placa informa que é obrigatório o “uso de cartão”, que não existe mais há anos. Ou seja, na prática ela não serve para muita coisa. Deveria trazer um QR Code. (inf Angelo Rigon)

