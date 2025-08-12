O que funciona no feriado em Maringá

O feriado de Nossa Senhora da Glória, padroeira de Maringá, na sexta-feira, 15, vai alterar o funcionamento dos serviços municipais. Conforme decreto municipal nº 400/2025, não haverá expediente no Paço Municipal na sexta, 15, e os atendimentos serão retomados na segunda-feira, 18. Os serviços essenciais funcionam normalmente durante os feriados.

Confira o funcionamento dos serviços municipais:

Paço Municipal – O Paço Municipal estará fechado na sexta-feira, 15. O atendimento retorna segunda-feira às 8h. A mesma regra vale para as secretarias que ficam fora do Paço: Saúde; Limpeza Urbana; Infraestrutura; Proteção e Bem-Estar Animal; Educação; Cultura; Esporte e Lazer; Políticas Públicas para Mulheres; Juventude, Cidadania e Migrantes; Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; Instituto Ambiental de Maringá e Mobilidade Urbana, além de Procon e Agência do Trabalhador.

Educação – Os Centros Municipais de Educação Infantil e escolas municipais não funcionarão na sexta, 15. As aulas serão retomadas na segunda-feira, 18.

Saúde – As Unidades do Pronto Atendimento e o Hospital Municipal funcionam normalmente. O Samu permanece com o atendimento de emergência 24 horas (telefone 192). As Unidades Básicas de Saúde e a Secretaria de Saúde acompanham o funcionamento do Paço Municipal e estarão fechadas na sexta, retomando o atendimento na segunda-feira, 18.

Proteção à Criança e Assistência Social – Os Conselhos Tutelares Unidade Oeste (99104-1296), Unidade Leste (99102-5875) e Unidade Centro-Sul (99119-0071) estarão de plantão. O serviço de atendimento às pessoas em situação de rua funcionará normalmente pelo telefone (44) 99103-5661.

Limpeza Urbana e Infraestrutura – Servidores da manutenção, iluminação pública e arborização estarão de plantão para atendimentos de emergência. As coletas convencional e seletiva funcionarão normalmente na sexta-feira.

Restaurante Popular – Os restaurantes populares de Maringá estarão fechados na sexta, 15. O atendimento retorna na segunda.

Feiras – As feiras funcionam normalmente no feriado.

Bibliotecas – As bibliotecas municipais de Maringá seguem o funcionamento do Paço Municipal.

Parques – O Parque do Japão, incluindo o restaurante, o Parque do Ingá e o Parque Alfredo Nyffeller (Buracão da Morangueira) seguem na sexta-feira.

EstaR – O Estacionamento Rotativo (EstaR) não funcionará na sexta e no sábado