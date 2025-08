Novas ideias interessantes propõe candidato a presidente da Sociedade Rural

O pecuarista Henrique Pinto, da chapa Rural Raiz, ao lado da família e do médico Daoud Nasser, candidato a 1º vice , reuniu a imprensa maringaense para um café. Expôs alguns de seus projetos em relação à Sociedade Rural de Maringá, que realiza eleição no dia 12, terça-feira. Nunca se viu, na história da entidade, uma participação e união tão grande em torno de um nome, tendo também a alternância de poder como bandeira. O ex-prefeito Carlos Roberto Pupin como 2º vice-presidente contempla a chapa opositora.



Vários projetos são encampados por essa chapa, com nomes de peso do agronegócio maringaense e com total apoio de jovens ruralistas; ações voltadas para toda a comunidade como o Pet Day, Rodeio Pé Vermelho, a volta da Ecoterapia e também a viabilidade gradativa da entrada gratuita na Expoingá.