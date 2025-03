A construção da ciclovia da Avenida Tuiuti, no trecho entre a Avenida Brasil e o Contorno Norte, chegou a 2,4 km de piso em concreto executado. A nova estrutura da rede cicloviária terá extensão total de 4,4 km, compreendendo toda a extensão da Avenida Tuiuti. A obra ainda prevê diversas intervenções e melhorias para pedestres, além da revitalização da Praça Senador Abilon de Souza Naves.

A obra é resultado de uma parceria da Prefeitura com a Itaipu Binacional. O investimento é de R$ 9,4 milhões. As intervenções começaram no sentido do Contorno Norte para a Avenida Brasil. Além da execução da faixa para ciclistas, a empresa contratada também realiza instalação de infraestrutura para iluminação pública, adequação de acessibilidade de calçadas, entre outras intervenções.

O secretário de Obras Públicas, Artur Tunes, explica que as obras seguem dentro do cronograma, com 26,61% de execução. Ele destaca que as obras incluem diversas intervenções que vão além da ciclovia. O trecho contará com a instalação de quatro estações de apoio ao ciclista para descanso e manutenção das bicicletas. As obras também preveem a reforma das calçadas para implantação de rampas de acessibilidade e sinalização tátil, travessias de pedestres no canteiro central e inclusão de semáforo para pedestres e ciclistas.

“Outra intervenção importante prevista nesta obra é a revitalização da Praça Senador Abilon de Souza Naves. A praça será aberta para integrar as avenidas Tuiuti e Laguna, o que representa uma grande melhoria para a mobilidade urbana e fluxo de veículos na região”, destaca o secretário de Obras Públicas. Ele ressalta que a ciclovia da Avenida Tuiuti será a maior da cidade e vai conectar diversas regiões da cidade.