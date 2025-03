Nepotismo em Iguaraçu

O prefeito de Iguaraçu, Claudio Aparecido Bernin (PP), nomeou no dia 28, através do decreto 145/2025, Thaís Alves Cordeiro em cargo de comissão de diretora do Departamento Municipal de Comunicação Social. Em janeiro deste ano ela abriu uma empresa individual na área de fotografias.

Thaís vem a ser irmã de Jhonatas Alves Cordeiro, o Montanha da Lotérica (PP), autor de projeto de lei contra o nepotismo, aprovado em maio de 2021. A lei, ainda em vigor, proíbe o município de contratar parentes por consaguinidade em linha reta ou colateral até o terceiro grau, parentes por adoção e por afinidades como genros, noras e sogros das autoridades das autoridades municipais dos poderes Executivo e Legislativo. A lei, que continua em vigor, reforça a Súmula Vinculante 13, que prevê penalização ao nepotismo cruzado. Montanha da Lotérica é o atual presidente do PP e foi reeleito em 2024 com 134 votos.

Consta, segundo adversários, que a lei do nepotismo foi confeccionada em 2021 para tirar familiares da ex-vereadora Elizabete Fernandes, e também encaminhou denúncias ao Ministério Público Estadual.

A nomeação da irmão do vereador autor da lei contra o nepotismo foi feita durante o carnaval, o que tem revoltado contribuintes daquela cidade da microrregião de Maringá, como se vê em rede social. Alguns exigem do presidente do Legislativo, Sidnei Roberto Fedrigo (PSD), a abertura de uma CPI e o MP já teria sido acionado, inclusive sobre nomeações de apadrinhados na área da educação. Não conseguimos contato com o vereador Jhonatas Alves Cordeiro. (inf Angelo Rigon)