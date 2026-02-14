Naufrágio em Manaus

Uma lancha com 80 passageiros naufragou nessa sexta-feira, 13, nas proximidades do Encontro das Águas, em Manaus (AM). O acidente deixou mortos, desaparecidos, além de diversas pessoas que ficaram à deriva, incluindo crianças e um bebê prematuro que foi resgatado dentro de um cooler.

As causas do naufrágio ainda não foram divulgadas oficialmente. Vídeos mostram passageiros, incluindo crianças, sobre botes e coletes salva-vidas enquanto aguardavam resgate.

A embarcação saiu de Manaus por volta de 12h30 e seguia para Nova Olinda do Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), 80 pessoas estavam na embarcação no momento do naufrágio. Duas pessoas morreram e outras sete estão desaparecidas. Do total, 71 foram resgatadas sem ferimentos graves.

As duas vítimas fatias foram identificadas como Samila de Souza, de 3 anos, e Lara Bianca, de 22. Samila chegou a ser recebida no Pronto Socorro da Criança da Zona Leste, unidade que integra o Complexo Hospitalar Leste (CHL), mas já chegou sem vida ao hospital.

Entre os resgatados estão um bebê prematuro com apenas cinco dias de vida. Ele foi encontrado dentro de um cooler à deriva.

Resgate

Após o acidente, outras embarcações que navegavam pelo local ajudaram a resgatar as vítimas. No entanto, uma operação foi montada para a conclusão do trabalho. Conforme as autoridades, 25 bombeiros participaram da ação, com três lanchas e outro viaturas da corporação. Além disso, foi usada uma lancha da Polícia Militar, uma ambulância do SAMU, além do apoio da Marinha, incluindo uma aeronave de busca.

Circula nas redes sociais um vídeo em que uma passageira relata ter alertado o condutor da embarcação para diminuir a velocidade devido ao banzeiro (ondas turbulentas características da região). No registro, gravado enquanto ela estava à deriva, a mulher afirma: “falei para ir devagar”.

O piloto da lancha, identificado como Pedro José da Silva Gama, de 42 anos, foi detido pela polícia. Ele estava no Porto de Manaus, junto com outras pessoas resgatadas. Inicialmente ele foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Após a confirmação das mortes no naufrágio, o homem foi levado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Não há detalhes sobre a prisão do homem.

A empresa responsável pela embarcação, Lima de Abreu Navegações, lamentou o ocorrido, afirmou que o barco estava regularizado e com os documentos em dia, e que coopera com as investigações. (inf Portal Metropoles)