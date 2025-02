Mulher sofre ferimentos após sofrer acidente no Contorno Norte

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 13, no Contorno Norte, trecho urbano da rodovia 376, em Maringá. Uma mulher que seguia com um Hyundai HB20 no sentido Mandaguaçu bateu contra a lateral de um caminhão.

Com o impacto, o automóvel colidiu com uma proteção da via e na sequência capotou. A condutora ficou presa no veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram cortar o teto do carro para retirar a vítima com segurança.

Joice Aparecida Prado, 42 anos, foi socorrida com apoio de uma equipe médica do Samu. A motorista após ser avaliada foi encaminhada ao pronto socorro do Hospital Santa Casa. A Polícia Rodoviária Federal lavrou um boletim de acidente de trânsito. (inf André Almenara)