Mulher é assassinada na frente do filho na cidade de Sarandi

O crime de homicídio ocorreu na noite desta segunda-feira, 24, na Rua Brasília, no Jardim Castelo, em Sarandi. Izabela Carlos, de 28 anos, foi executada a tiros dentro de sua casa por dois criminosos que se passaram por policiais.

Izabela sequer teve chance de escapar dos tiros. A vítima foi ferida por pelo menos 15 disparos. Os falsos policiais após cometerem o crime fugiram do imóvel. A Polícia Militar e Polícia Municipal foram informadas do homicídio.

Os policiais ao adentrarem na casa encontraram uma criança pequena abraçada sobre o corpo da mãe. O menino de apenas 4 anos não estava ferido. A cena comoveu os militares. Diversos estojos deflagrados foram recolhidos pela perita criminal.

A vítima de 28 anos era viúva de Diego Henrique Valentim, o vulgo “Pestinha”. O criminoso foi assassinado a tiros na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi no ano de 2021. A morte de Izabela pode ter relação com a morte de Diego. A Polícia Civil de Sarandi já iniciou uma investigação. (inf André Almenara)