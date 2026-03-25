Mudança no comando do PL no Paraná é comunicada a Jacovós, que reforça continuidade partidária

O deputado estadual Delegado Jacovós informou que foi comunicado, ainda na segunda-feira , 23, pelo deputado federal Fernando Giacobo sobre sua possível saída da presidência do Partido Liberal (PL) no Paraná, bem como sobre a provável indicação do deputado federal Filipe Barros para assumir o comando da sigla no Estado.

Segundo Jacovós, que mantém uma longa parceria política com Giacobo, houve um gesto de respeito e consideração na comunicação antecipada. O parlamentar agradeceu e desejou sucesso ao colega em seus novos caminhos dentro do partido.

Nesta terça-feira, 24, Jacovós recebeu uma ligação do senador Sérgio Moro, que confirmou seu apoio à nova composição partidária, ao lado de Filipe Barros. Durante a conversa, Barros solicitou que Jacovós transmitisse tranquilidade a vereadores, vice-prefeitos, prefeitos e filiados do PL na região sob sua coordenação.

De acordo com o deputado estadual, foi assegurado que o partido manterá todos os compromissos firmados pela direção anterior. Além disso, novas filiações com foco nas eleições para deputado estadual e federal deverão continuar sendo discutidas com os atuais coordenadores regionais e parlamentares com mandato.

Jacovós também destacou o trabalho de Giacobo à frente do partido desde sua filiação ao PL, em 2018, ressaltando sua competência na condução da sigla. O deputado afirmou ainda confiar na experiência, capacidade e bom senso de Filipe Barros para liderar o partido no Paraná nos próximos passos.