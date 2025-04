Mudança de tráfego

Parte da rotatória do trevo que está sendo construído no cruzamento da BR-376 (avenida Colombo) com a PR-317 em Maringá já foi concluída e será liberada para o tráfego de veículos. Para dar continuidade à escavação da trincheira, a pista central será interditada a partir desta segunda-feira, 28, e os motoristas que seguem pela avenida Colombo sentido Paranavaí deverão utilizar a nova pista. Trata-se de um pequeno desvio que estará devidamente sinalizado., segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana

A partir de amanhã também será liberado o acesso da avenida João Pereira para a rotatória e para a rua Olímpico. A rua passará a ter sentido único apenas na primeira quadra, entre a avenida João Pereira e a rua Marcello Emerson Franchini. Após a primeira quadra, a via permanecerá em sentido duplo. A alteração de sentido da rua Olímpico será permanente. Além disso, não será permitido acessar a via pela rotatória. As obras começaram em junho de 2024 e são administradas e fiscalizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).