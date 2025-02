Motorista sofre acidente grave ao bater carro contra árvore

O acidente aconteceu no início da noite de sexta-feira, 7, na Avenida Alexandre Rasgulaeff, no Jardim Alvorada, em Maringá. Um homem dirigindo um VW Gol perdeu o controle da direção e bateu violentamente o veículo contra uma árvore do canteiro central.

André de Oliveira, 31 anos, trafegava pela Alexandre Rasgulaeff sentido Tuiuti quando o carro derrapou na pista por causa de uma intensa chuva que caía no momento. O motorista não conseguiu segurar o automóvel que foi em direção da árvore.

O Corpo de Bombeiros precisou cortar uma das portas para retirar a vítima. O motorista sofreu um trauma de tórax e outras fraturas pelo corpo. André Oliveira foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Bom Samaritano. (inf André Almenara)