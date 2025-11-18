Mulher que provocou a morte de médico responderá por homicídio culposo

A Delegacia de Trânsito de Maringá abriu uma investigação para apurar a morte do médico oftalmologista Fábio Massaiti Tokunaga, de 52 anos. O acidente ocorreu na semana passada na Avenida Itororó. A batida envolveu a motorista Renata Ribeiro que dirigia um BYD e o Honda Civic ocupado pelo médico.

O delegado Francisco Caricati, titular da Delegacia de Trânsito, disse que a imagem da câmera é muito esclarecedora e aponta que o BYD invadiu a pista onde o automóvel Honda Civic trafegava. O delegado afirma que houve negligência por parte da condutora.

Caricati explicou que, caso essa interpretação seja confirmada ao fim do inquérito, a motorista poderá responder por homicídio culposo, ato de tirar a vida de outra pessoa sem a intenção de matar, mas por imprudência, negligência ou imperícia.

A manobra realizada pela motorista do BYD teria causado o acidente fatal do médico. O delegado destacou ainda que a velocidade do Honda Civic será analisada, mas ressaltou que esse fator não mudará o erro cometido pelo automóvel BYD.

O advogado Vitor Pavan, representante da motorista do BYD, divulgou uma nota afirmando que a condutora está muito abalada, impactada e em estado de choque extremo após o ocorrido. A defesa afirma que a mulher já prestou todos os esclarecimentos necessários. (inf André Almenara)