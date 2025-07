Motorista que colidiu frontalmente com motociclista paga fiança e é liberado

O motorista da GM Montana que provocou um acidente gravíssimo na noite de domingo, 29, foi colocado em liberdade minutos depois de ser conduzido pela Polícia Rodoviária Estadual de Maringá. Fernando Favaro, 48 anos, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um motociclista.

O acidente aconteceu no início da rodovia PR-317. Giovani Pascoal Aquino, 47 anos, estava com sua motocicleta no sentido Iguaraçu quando o motorista da utilitário no lado oposto colidiu de frente com a moto CG Titan.

A batida foi tão forte que Giovani sofreu uma fratura exposta de fêmur, uma ruptura de baço com sangramento abdominal e uma fratura no pé. Uma médica do Samu de Colorado que passava pelo local parou seu veículo e prestou os primeiros atendimentos.

Gabriela de Andrade realizou um procedimento para sanar o sangramento na perna da vítima. Um policial militar que estava indo trabalhar em Colorado também parou seu veículo e permaneceu no local sinalizando o trânsito até a chegada do Corpo de Bombeiros e Samu.

A equipe médica do Samu composta pelo médico Nasser Auada rapidamente chegou e já aplicou medicação para retirar a dor do paciente. Os demais socorristas imobilizaram a perna fraturada. O motociclista em seguida foi encaminhado ao pronto socorro do HU, onde passou por uma cirurgia.

Uma família que também parou para acudir o motociclista viu o motorista da utilitário arremessando garrafas de cerveja para fora do veículo. O condutor permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual.

A PRE informou que o motorista Fernando Favaro se recusou em fazer o teste do etilômetro. No boletim de ocorrência lavrado pelos policiais, o condutor apresentava forte odor etílico e olhos avermelhados. Os policiais fizeram um termo de constatação de alteração de capacidade psicomotora contra o motorista.

Na delegacia, o delegado de plantão arbitrou uma fiança no valor de R$ 3 mil reais. Após feito o pagamento, o motorista da Montana foi colocado em liberdade para responder o crime de trânsito que cometeu contra o motociclista.

A família de Giovani Pascol Aquino ao tomar conhecimento da liberdade do motorista ficou revoltada. A esposa do motociclista disse que o marido estava indo trabalhar de vigilante em uma empresa de gelatina que fica nas proximidades onde ocorreu o acidente. (inf André Almenara)