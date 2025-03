Motorista embriagado mata trabalhador de 59 anos no Jardim Olímpico

O acidente aconteceu na noite de sábado, 15, na Rua Ema, no Jardim Olímpico, em Maringá. Um casal que ocupava uma motoneta Biz foi atropelado por um carro GM Celta conduzido por um homem visivelmente embriagado.

José Marcos Araújo e a esposa, Raquel, foram atingidos violentamente pelo condutor, Marcelo Rodrigues de Jesus, que tentou fugir do local mas foi detido por populares até a chegada da Polícia Militar. O motociclista sofreu uma parada cardíaca. Equipes do Siate e Samu realizaram manobras de reanimação no paciente por mais de 30 minutos.

A vítima de 59 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. A esposa de Marcos foi socorrida e encaminhada ao pronto socorro do Hospital Santa Casa. O condutor do Celta recusou fazer o teste do etilômetro. Mesmo com a recusa, a PM encaminhou o embriagado ao plantão da Polícia Civil onde foi autuado em flagrante.



Marcelo Rodrigues de Jesus, de 49 anos, permanecerá preso na carceragem da Cadeia Pública de Maringá. Não é a primeira vez que Marcelo se envolve em acidente estando embriagado. O site apurou que no dia 4 do mês passado, Marcelo provocou um acidente na Rua Uirapuru, no Jardim Olímpico. O motorista bateu em outra moto causando ferimentos e prejuízos ao proprietário. (inf André Almenara)