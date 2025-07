Motorista de aplicativo invade preferencial e deixa passageira ferida

O acidente aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 28, no cruzamento das ruas Francisco de Aro com Pioneiro Euclides Cordeiro da Silva, no bairro Paulista 3, em Maringá. O motorista de aplicativo que conduzia um VW Gol invadiu a preferencial de um Ford Fiesta.

A forte colisão fez o Fiesta tombar. A única pessoa que saiu ferida foi a passageira do motorista de aplicativo. Uma equipe do Samu deslocou ao local e prestou os atendimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado pois houve vazamento de combustível de um dos veículos. (inf André Almenara)