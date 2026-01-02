Acidente

Motorista cruza preferencial e causa acidente grave na Avenida Morangueira

Foto de redação redação02/01/2026
acidente maringa Motorista cruza preferencial e causa acidente grave na Avenida Morangueira

O primeiro acidente grave de 2026 foi registrado na manhã desta quinta-feira, 1º, na Avenida Morangueira esquina com Rua César Lates, em Maringá. Um homem que dirigia um Renault Logan provocou uma batida que envolveu também uma caminhonete GM S10.

O site apurou que o condutor do Logan seguia também pela Morangueira sentido centro. Ao decidir realizar uma conversão, o motorista atravessou na frente da caminhonete causando uma forte batida. A GM S10 rodou na avenida e o Logan ainda bateu contra um poste de iluminação.

Equipes do Samu rapidamente chegaram no local e prestaram atendimento aos quatro ocupantes dos dois veículos. O condutor da caminhonete sofreu uma fratura exposta no braço. Outra vítima sofreu trauma de abdômen. Uma equipe médica do Samu auxiliou no resgate. (inf André Almenara)

Foto de redação redação02/01/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Motorista com veículo na contramão mata mulher na rodovia de Marialva

Motorista com veículo na contramão mata mulher na rodovia de Marialva

31/12/2025
Foto de Casal que passaria a ceia de Natal em Londrina sofre acidente gravíssimo na rodovia PR-323

Casal que passaria a ceia de Natal em Londrina sofre acidente gravíssimo na rodovia PR-323

25/12/2025
Foto de Engarrafamento de veículos em rodovia causa ferimentos graves em duas mulheres

Engarrafamento de veículos em rodovia causa ferimentos graves em duas mulheres

19/12/2025
Foto de Motorista de Maringá sofre ferimentos graves ao se envolver em acidente na rodovia de Marialva

Motorista de Maringá sofre ferimentos graves ao se envolver em acidente na rodovia de Marialva

10/12/2025
Botão Voltar ao topo