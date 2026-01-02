Motorista cruza preferencial e causa acidente grave na Avenida Morangueira
O primeiro acidente grave de 2026 foi registrado na manhã desta quinta-feira, 1º, na Avenida Morangueira esquina com Rua César Lates, em Maringá. Um homem que dirigia um Renault Logan provocou uma batida que envolveu também uma caminhonete GM S10.
O site apurou que o condutor do Logan seguia também pela Morangueira sentido centro. Ao decidir realizar uma conversão, o motorista atravessou na frente da caminhonete causando uma forte batida. A GM S10 rodou na avenida e o Logan ainda bateu contra um poste de iluminação.
Equipes do Samu rapidamente chegaram no local e prestaram atendimento aos quatro ocupantes dos dois veículos. O condutor da caminhonete sofreu uma fratura exposta no braço. Outra vítima sofreu trauma de abdômen. Uma equipe médica do Samu auxiliou no resgate. (inf André Almenara)