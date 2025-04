Motorista causa acidente grave após realizar conversão proibida no Contorno Sul

O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 12, no Contorno Sul de Maringá. O motorista de um Chevrolet Onix seguia sentido Sarandi quando o condutor de um Ford Focus colidiu com muita violência em sua traseira. O que ocasionou a batida foi o Onix realizar uma conversão proibida para entrar no bairro.

O motorista do Focus informou aos policiais que não conseguiu evitar a batida porque o condutor do Onix usou os freios repentinamente para atravessar a pista. O automóvel Onix chegou a rodar na pista. Uma carreta que seguia pelo Contorno Sul quase atingiu os dois veículos.

O motorista do Focus de 50 anos e a esposa de 54 foram socorridos pelo Samu. A esposa do condutor reclamava de muita dor no tórax. O motorista que provocou o acidente também solicitou atendimento. A Polícia Militar lavrou um boletim de acidente de trânsito. (inf André Almenara)