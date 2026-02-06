Acidente

Motociclista sofre parada cardiorrespiratória após colisão frontal

acidente contorno Motociclista sofre parada cardiorrespiratória após colisão frontal

Uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta deixou um homem gravemente ferido na noite desta quinta-feira, 05, na Avenida Prefeito Sinclair Sambati, no Contorno Sul em Maringá, próximo ao Jardim Bertioga.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as equipes foram acionadas por volta das 21h10 com a informação de que havia uma vítima em estado grave no local. Ao chegarem, os socorristas encontraram o motociclista em parada cardiorrespiratória.

Imediatamente, foram iniciados os procedimentos de reanimação, incluindo massagens cardíacas e o uso de desfibrilador. Após cerca de uma hora de trabalho intenso, os socorristas conseguiram estabilizar a vítima. Segundo a equipe médica, o paciente chegou a sofrer duas paradas cardiorrespiratória.

Em estado gravíssimo, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano de Maringá. Segundo testemunhas, a colisão foi extremamente violenta e ocorreu de forma frontal entre a motocicleta e um carro. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

A Polícia Militar esteve no local e um boletim de ocorrência foi registrado. O condutor do carro acabou fugindo do local. (inf Eduardo Vinícius/foto Plantão Maringá)

