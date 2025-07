Motociclista morre atropelado na rodovia de Mandaguari e o corpo é localizado enroscado em caminhão

O acidente aconteceu por volta de 6h30 da manhã desta quarta-feira, 16, na rodovia PR-444, em Mandaguari. Um homem pilotando uma motoneta Biz foi atingido provavelmente por uma caminhonete que se evadiu do local após a colisão.

Possivelmente o motociclista morreu na hora. Um caminhão de uma transportada que seguia pela rodovia não conseguiu desviar e passou por cima do cadáver. O corpo ficou enroscado no chassi do caminhão. O motorista da transportadora não teria percebido e seguiu viagem.

O condutor da transportadora só foi avisado que havia um corpo debaixo da carroceria na rodovia BR-376 de Marialva. O corpo foi arrastado por cerca de 20 quilômetros. Equipes do Samu ao chegarem no local constataram o óbito e acionaram o Instituto Médico Legal de Maringá e a Polícia Rodoviária Estadual.

A motoneta Biz permaneceu na rodovia de Mandaguari totalmente destruída. Alguns pedaços de uma possível caminhonete foram recolhidos pelos policiais. O corpo da vítima foi periciado no local e removido até o Instituto Médico Legal de Maringá. (inf André Almenara)