Motociclista morre após acidente na Avenida Colombo
O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 8, na frente do Parque de Exposições, em Maringá. Um rapaz que pilotava uma Yamaha Neo morreu ao cair debaixo dos rodados de um caminhão de mudanças. Ambos veículos seguiam sentido Avenida Pedro Taques quando houve a queda do piloto.
Uma testemunha que chegou a parar no local contou que o motociclista perdeu o equilíbrio ao passar no corredor entre o caminhão e um automóvel. No momento em que a moto passou sobre uma lombada aconteceu a queda.
O rapaz da moto sofreu múltiplas fraturas pelo corpo. Equipes do Siate e Samu chegaram a iniciar uma reanimação no paciente mas não foi possível salvar a vida da vítima. O site apurou que o motociclista saiu de Sarandi para deslocar até seu local de trabalho que ficava em Maringá.
O motorista do caminhão ficou abalado com a notícia do falecimento do motociclista. Ele permaneceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Uma perícia foi realizada pela Polícia Científica. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. (inf André Almenara)