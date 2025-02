Motociclista escapa da morte após cair debaixo de caminhão

O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 14, na avenida Paranavaí, em Maringá. Uma motocicleta e um caminhão trafegavam pela mesma avenida quando o motorista decidiu realizar uma conversão para acessar outra rua.

Ao contornar, o caminhão tocou na moto derrubando o piloto Evandro Cardoso, de 29 anos. Unidades do Corpo de Bombeiros ao chegarem no local encontraram a vítima debaixo da carroceria do caminhão. Conforme dados dos socorristas, o motociclista sofreu uma fratura no braço direito.

Não é a primeira vez que o motociclista sofre acidente. Em junho de 2024, Evandro se envolveu em uma batida frontal com dois carros na rua Vereador Arlindo Planas, também em Maringá. O condutor foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso entre as ferragens do veículo. (inf André Almenara)