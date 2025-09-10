Acidente

Motociclista de 24 anos sofre acidente grave próximo do trevo do Catuaí

Foto de redação redação10/09/2025
acidente moto Motociclista de 24 anos sofre acidente grave próximo do trevo do Catuaí

O acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 9, na rodovia BR-376, proximidades do trevo do Catuaí, em Maringá. Um motociclista colidiu contra as ferragens de um caminhão que tinha acabado de realizar uma manobra para adentrar em uma empresa.

O motociclista, Ryan Carlos Vidal de Lima, sofreu uma fratura exposta em uma das pernas. Dois socorristas do Samu ao chegarem no local constataram a gravidade da lesão e acionaram a equipe médica. Socorristas controlaram o sangramento na fratura e a vedaram para evitar contaminação.

O paciente foi medicado e encaminhado ao pronto socorro do Hospital Santa Casa onde já passou por um procedimento cirúrgico. Testemunhas relataram que o condutor ligou a seta para entrar na empresa. O piloto não percebeu a manobra e ultrapassou pela lateral quando colidiu contra as ferragens. (inf André Almenara)

Foto de redação redação10/09/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Mulher é resgatada após sofrer acidente na área central de Maringá

Mulher é resgatada após sofrer acidente na área central de Maringá

09/08/2025
Foto de Motociclista morre após acidente na Avenida Colombo

Motociclista morre após acidente na Avenida Colombo

08/08/2025
Foto de Suposta briga de trânsito deixa rapaz de 29 anos em estado gravíssimo após ser esfaqueado no pescoço

Suposta briga de trânsito deixa rapaz de 29 anos em estado gravíssimo após ser esfaqueado no pescoço

02/08/2025
Foto de Rapaz morre de acidente de moto na Avenida das Palmeiras

Rapaz morre de acidente de moto na Avenida das Palmeiras

31/07/2025
Botão Voltar ao topo