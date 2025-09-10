Motociclista de 24 anos sofre acidente grave próximo do trevo do Catuaí

O acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 9, na rodovia BR-376, proximidades do trevo do Catuaí, em Maringá. Um motociclista colidiu contra as ferragens de um caminhão que tinha acabado de realizar uma manobra para adentrar em uma empresa.

O motociclista, Ryan Carlos Vidal de Lima, sofreu uma fratura exposta em uma das pernas. Dois socorristas do Samu ao chegarem no local constataram a gravidade da lesão e acionaram a equipe médica. Socorristas controlaram o sangramento na fratura e a vedaram para evitar contaminação.

O paciente foi medicado e encaminhado ao pronto socorro do Hospital Santa Casa onde já passou por um procedimento cirúrgico. Testemunhas relataram que o condutor ligou a seta para entrar na empresa. O piloto não percebeu a manobra e ultrapassou pela lateral quando colidiu contra as ferragens. (inf André Almenara)