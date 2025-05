Motoboy sem habilitação sofre acidente grave após escapar de bloqueio da PM

O acidente envolvendo um motoboy aconteceu na noite de sábado, 10, no cruzamento da Avenida Pedro Taques com Rua Santos Dumont, no centro de Maringá. A Polícia Militar realizava um bloqueio na Avenida Pioneiro Henrique Bulla quando o motoboy fugiu da blitz.

Policiais militares que estavam de moto começaram um acompanhamento tático para realizar a abordagem. No cruzamento da Pedro Taques com Santos Dumont, o motoboy bateu com muita violência contra um GM Onix.

A Polícia Militar do 4º Batalhão informou que o motoboy não possuía habilitação. O rapaz de 29 anos precisou de atendimento do Siate. A vítima foi encaminhada ao hospital. Os policiais também informaram que a mulher que dirigia o automóvel recusou atendimento. (inf André Almenara)