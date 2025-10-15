Morre o cantor grego Patrick Dimon, aos 79 anos
Sucesso nos anos 80 Patrick fez diversas apresentações em Maringá
O cantor e compositor grego Patrick Dimon, nome artístico de Konstantynos Kazakos, radicado no Brasil, morreu aos 79 anos. A informação foi confirmada por colegas e páginas ligadas à TV e à música.
O Programa do Ratinho, exibido pelo SBT, dedicou a edição desta terça-feira, 14, a Dimon, prestando homenagem “a um grande amigo que partiu antes do combinado”. A homenagem confirmou publicamente o falecimento do artista, conhecido por sua carreira marcante nas décadas de 1970 e 1980.
Até o momento, a causa da morte não foi divulgada pela família.
Patrick Dimon nasceu na Grécia e se destacou internacionalmente com sucessos românticos, entre eles “Pigeon Without a Dove”, canção que integrou a trilha sonora da novela Pai Herói (TV Globo, 1979), “Eternal Love”, tema da novela Os Ricos Também Choram (SBT) e She’s a Lady.
Enraizado há muitos anos no Brasil, Dimon conquistou o público com sua voz marcante e seu estilo melódico. Cantava em diversos idiomas — entre eles grego, português, espanhol e inglês — e foi reconhecido por unir influências da música europeia com o romantismo latino.