Política
Moro cobra atenção ao Paraná e mobiliza direita em apoio a Flávio Bolsonaro
Em coletiva no Madalosso, governador eleito criticou o governo Lula, defendeu união de partidos e anunciou atos políticos nas três capitais do Sul até sábado
O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), afirmou nesta terça-feira, 13, que a eleição de Flávio Bolsonaro à Presidência da República é importante para garantir maior atenção federal ao estado.
Em entrevista coletiva no restaurante Madalosso, em Curitiba, antes de um jantar com lideranças políticas, Moro criticou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a união da direita e da centro-direita paranaense e anunciou uma agenda de mobilização em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba até sábado, 17.