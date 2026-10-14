Política

Moro cobra atenção ao Paraná e mobiliza direita em apoio a Flávio Bolsonaro

Em coletiva no Madalosso, governador eleito criticou o governo Lula, defendeu união de partidos e anunciou atos políticos nas três capitais do Sul até sábado

Foto de redação redação14/10/2026
moro Moro cobra atenção ao Paraná e mobiliza direita em apoio a Flávio Bolsonaro

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), afirmou nesta terça-feira, 13, que a eleição de Flávio Bolsonaro à Presidência da República é importante para garantir maior atenção federal ao estado.
Em entrevista coletiva no restaurante Madalosso, em Curitiba, antes de um jantar com lideranças políticas, Moro criticou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a união da direita e da centro-direita paranaense e anunciou uma agenda de mobilização em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba até sábado, 17.

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